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Губернатор Подмосковья поручил разработать региональные законы по раздельному сбору мусора
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Губернатор Подмосковья поручил разработать региональные законы по раздельному сбору мусора 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать региональные законы, которые позволят внедрить в Подмосковье раздельный сбор мусорных отходов.
"Нам предстоит принять ряд региональных законов, которые позволили бы ввести раздельный сбор мусора. Без наведения порядка в этой сфере мы не сможем уйти от этих свалок середины XX века", — сказал он во вторник на заседании областного правительства.
По словам Воробьева, законодательство должно содержать высокие требования к инфраструктуре мусорных полигонов: в них должны быть предусмотрены системы сбора фильтрата и утилизации свалочного газа.
Ранее сообщалось, что Подмосковье с 2019 года должно перейти на раздельный сбор отходов (РСО). Система их сбора будет основана на разделении мусора на две группы: перерабатываемые [стекло, пластик, алюминий, бумага — условно называются «сухие» или «чистые»] и неперерабатываемые [остатки еды, листва с улиц — условно «грязные» или «мокрые»]. Первоначальную сортировку на группы будут делать сами жители, выбрасывая отходы в мусорные контейнеры двух цветов: синий для перерабатываемых отходов и серый для неперерабатываемых.
В 2017 году 13 муниципалитетов Московской области в пилотном режиме начали внедрять систему РСО.
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