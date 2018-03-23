В Самаре отключат архитектурную подсветку железнодорожного вокзала

В субботу, 24 марта, Куйбышевская железная дорога присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30 отключат архитектурно-художественную подсветку вокзала и административных зданий в Самаре

— По всей магистрали отключат освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров, — уточнили представители КбшЖД.

Акцию «Час Земли» проводит всемирный фонд дикой природы (WWF). Организаторы призывает всех — частных лиц, организации, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.

Помимо представителей железной дороги к акции присоединился и Самарский академический театр оперы и балета. С 20:30 до 21:30 технический персонал учреждения отключит внешнюю подсветку здания.