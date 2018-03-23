В международной экологической акции «Час земли» примет участие ПГК

«Наше предприятие третий год подряд участвует в акции. В 2016 году все началось с инициативы сотрудников, которая со временем стала доброй традицией. Конечно, наша забота о природных ресурсах не ограничивается „Часом Земли“. Для повышения экологических стандартов работы на ППС Сызрань строго соблюдается график очистки объектов от нефтешлама, который мы отправляем на обезвреживание. Также мы заключили договоры на выполнение производственного экологического контроля воздуха и анализа почвы на территории ППС», — отметил начальник станции Фарид Ахметзянов.

ППС Сызрань строго соблюдает технические процессы и экологические требования, стремится минимизировать расход природных и топливно-энергетических ресурсов при очистке котлов железнодорожных цистерн от остатков нефтепродуктов.