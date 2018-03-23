«Регионы получат субсидии из федерального бюджета на софинансирование программ обращения с отходами»

«Институт расширенной ответственности производителей и импортеров товаров был введен в 2017 году, теперь хозяйствующие субъекты обязаны заниматься утилизацией потерявших потребительские свойства товаров и упаковки, или уплачивать экологический сбор, средства от которого возвращаются в субъекты РФ на строительство мощностей по утилизации и переработке мусора. С 2017 года Росприроднадзор обеспечил администрирование средств экологического сбора на сумму 1,33 млрд рублей.

Минприроды России призывает регионы активнее включаться в систему экологического сбора. Это финансирование позволит обеспечить в стране переход от захоронения мусора к его переработке, необходимо начать с создания сети мусоросортировочных станций, комплексов по утилизации отходов.

По итогам рассмотрения заявок из регионов Минприроды России подписало 18 соглашений с субъектами РФ на получение субсидий из федерального бюджета в рамках экологического сбора на софинансирование региональных программ в области обращения с отходами в 2018 году.

Активнее всех регионов себя проявила Челябинская область . Здесь будет построено четыре мусоросортировочных комплекса в городах Сатка , Карабаш, Трехгорный и вблизи д. Чишма Сосновского муниципального района. Общая стоимость финансирования челябинских проектов — 148 млн рублей, из них средства федерального бюджета составят 114 млн рублей.

городе Буденновске. Наиболее крупный объект обработки ТКО, стоимостью более 112 млн рублей, будет построен в Ставропольском крае Воронежская область заявила самое большое количество объектов, представив проект строительства станции сортировки ТКО мощностью 20 тыс. тонн в год и 4 проекта по проектированию мусоросортировочных комплексов межмуниципальных отходоперерабатывающих кластеров.

Уже сейчас можно отметить, что количество предприятий, начавших заниматься отходами выросло в 2017 году в три раза. В 2016 году общее количество действующих в России лицензий составляло 11,7 тысяч, а к началу 2017 года — 30 тысяч лицензий.

В целях стимулирования утилизации и переработки отходов кроме введения расширенной ответственности производителей и системы экологического сбора, Министерством природы России с 2018 года установлен запрет на захоронение отдельных видов отходов без предварительной переработки. С этого года запрещено захоронение лома и отходов металлов, термометров, ртутных ламп, в 2019 году вступает в силу запрет на захоронение бумаги и покрышек, с 2021 года запрещается захоронение электробытовых приборов и батареек. Запрет вводится поэтапно, чтобы сформировать предложение на рынке переработки

Отмечу, что переход на наилучшие доступные технологии (НДТ) обязателен для 300 крупнейших предприятий — „загрязнителей“, а также сюда подпадают все новые предприятия и компании, выразившие желание принять участие в модернизации своих мощностей, не дожидаясь штрафов. С 2019 года они обязаны будут перейти на НДТ».