Ещё
Для загрязнения окружающей среды придумали новый термин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для загрязнения окружающей среды придумали новый термин 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Загрязнение окружающей среды с каждым годом становится все более серьезной проблемой для человечества. Ежегодно порядка 4,5 миллиарда предметов превращаются в мусор, и лишь небольшой процент из них перерабатывается.
Значительная часть отходов оказывается на природе: на месте кемпингов, вдоль дорог, оседает на дне водоемов. И в результате из-за токсичных веществ животные, обитающие в тех местах, слабеют и вымирают, появляются даже экземпляры с двумя головами. Чтобы успешнее бороться с экологической катастрофой испанские экологи придумали новый термин, обозначающий загрязнение окружающей среды.
"Басуралеса" (basuraleza) является производным от двух слов: «басура» (basura), которое переводится с испанского как мусор, и «натуралеса» (naturaleza) — природа. Термин, в отличие от английского littering, относится только к отходам, оставленным на природе, а не вообще ко всему мусору. Поэтому прежде приходилось довольно долго объяснять, что же конкретно имеется в виду.
Примечательно, что значение предложенного экспертами слова прекрасно понимают все испаноязычные люди. Как показал проведенный на улице опрос, прохожие моментально угадывали, о чем идет речь, хотя прежде никогда не слышали этот термин.
Как объясняет профессор испанского языка из Мадридского университета Карлоса III Мария Виктория Павон, «люди придумывают слова каждый день», это позволяет точнее идентифицировать какой-либо предмет или явление.
По данным экологов, сегодня около тысячи видов животных находятся под угрозой исчезновения из-за оставленных человеком на природе отходов. В 1997 году проблема затрагивала 247 видов, в 2016 году — уже 800. И эти цифры продолжают расти. По данным Академии естественных наук США, к 2050 году до 99 процентов морских птиц будут употреблять в пищу токсичные отходы.
Российская Газета: последние новости
На Крымском мосту начали укладку последних участков асфальта Знаменитый "Бардак" продолжает воевать в Ливии Видео: Российский Су-30 совершил фантастический маневр в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации781
Савченко грозит «пожизненное»101
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети41
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды62
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение