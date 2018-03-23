Для загрязнения окружающей среды придумали новый термин

Загрязнение окружающей среды с каждым годом становится все более серьезной проблемой для человечества. Ежегодно порядка 4,5 миллиарда предметов превращаются в мусор, и лишь небольшой процент из них перерабатывается.

Значительная часть отходов оказывается на природе: на месте кемпингов, вдоль дорог, оседает на дне водоемов. И в результате из-за токсичных веществ животные, обитающие в тех местах, слабеют и вымирают, появляются даже экземпляры с двумя головами. Чтобы успешнее бороться с экологической катастрофой испанские экологи придумали новый термин, обозначающий загрязнение окружающей среды.

"Басуралеса" (basuraleza) является производным от двух слов: «басура» (basura), которое переводится с испанского как мусор, и «натуралеса» (naturaleza) — природа. Термин, в отличие от английского littering, относится только к отходам, оставленным на природе, а не вообще ко всему мусору. Поэтому прежде приходилось довольно долго объяснять, что же конкретно имеется в виду.

Примечательно, что значение предложенного экспертами слова прекрасно понимают все испаноязычные люди. Как показал проведенный на улице опрос, прохожие моментально угадывали, о чем идет речь, хотя прежде никогда не слышали этот термин.

Как объясняет профессор испанского языка из Мадридского университета Карлоса III Мария Виктория Павон, «люди придумывают слова каждый день», это позволяет точнее идентифицировать какой-либо предмет или явление.

По данным экологов, сегодня около тысячи видов животных находятся под угрозой исчезновения из-за оставленных человеком на природе отходов. В 1997 году проблема затрагивала 247 видов, в 2016 году — уже 800. И эти цифры продолжают расти. По данным Академии естественных наук США, к 2050 году до 99 процентов морских птиц будут употреблять в пищу токсичные отходы.