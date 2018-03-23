Ещё
На Дону прокуратура спасла восемь уникальных заповедных территорий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин обратился к нации
Путин обратился к нации

На Дону прокуратура спасла восемь уникальных заповедных территорий 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
«Лишенные охраны государства, скорее всего, эти территории ввели бы в хозяйственный оборот: построили на них дома, развлекательные центры, базы отдыха и другие объекты», — отмечают в областной прокуратуре.
Статус особо охраняемых эти территории получили еще в 2006 году. Росприроднадзор признал их составляющими экологический каркас Ростовской области. Через 11 лет региональные власти решили упразднить природные памятники. С этим решением не согласилась региональная прокуратура, подавшая судебный иск об его отмене. В суде в качестве аргумента в пользу постановления правительства региона приводились выводы комплексного экологического обследования природных территорий.
В Ростовском областном суде было принято решение отменить упразднение всех восьми спорных природных территорий. В Верховном суде РФ, куда обратились обе стороны с апелляционными жалобами, это решение оставили в силе.
Теперь правительство Ростовской области обязано принять новый нормативный правовой документ взамен прошлогоднего, признанного недействительным. Природные оазисы сохранены.
РИА Новости: последние новости
В Кавказском заповеднике провели учет зубров Правительство обсудит проект регулирование контроля вредных выбросов Росомаха попала в объектив фотоловушки у вулкана Узон на Камчатке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением400
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды31
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова58
Путин обратился к нации85
Умер известный шансонье19
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
02:24
Семья погибшего актера Ельчина получит компенсацию
Шоу-бизнес
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение