Аграриев из Лотошинского района оштрафовали за загрязнение водоохранной зоны реки

Министерство экологии и природопользования Московской области привлекло к ответственности ООО «РусМолоко» в Лотошинском районе Подмосковья, которое сбрасывало сельскохозяйственные отходы вблизи реки Ламы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ООО «РусМолоко» принадлежит животноводческая ферма в районе деревни Узорово Лотошинского района. Дело об административном правонарушении в отношении организации было возбуждено по обращению жителя деревни, который пожаловался в Минэкологии на сброс сельскохозяйственных отходов вблизи реки Ламы. В ходе проверки факты подтвердились.

«По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, сотрудники фермы вывозили навоз и перегнивший силос, размещая его на водосборной площади реки, что могло привести к ее загрязнению. За это общество было оштрафовано и получило предписание вывезти отходы из водоохранной зоны Ламы», — говорится в сообщении.

Исполнение предписания остается на контроле Минэкологии региона.