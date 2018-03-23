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Аграриев из Лотошинского района оштрафовали за загрязнение водоохранной зоны реки
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Аграриев из Лотошинского района оштрафовали за загрязнение водоохранной зоны реки 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Министерство экологии и природопользования Московской области привлекло к ответственности ООО «РусМолоко» в Лотошинском районе Подмосковья, которое сбрасывало сельскохозяйственные отходы вблизи реки Ламы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ООО «РусМолоко» принадлежит животноводческая ферма в районе деревни Узорово Лотошинского района. Дело об административном правонарушении в отношении организации было возбуждено по обращению жителя деревни, который пожаловался в Минэкологии на сброс сельскохозяйственных отходов вблизи реки Ламы. В ходе проверки факты подтвердились.
«По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, сотрудники фермы вывозили навоз и перегнивший силос, размещая его на водосборной площади реки, что могло привести к ее загрязнению. За это общество было оштрафовано и получило предписание вывезти отходы из водоохранной зоны Ламы», — говорится в сообщении.
Исполнение предписания остается на контроле Минэкологии региона.
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