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Москомархитектура не получала заявок на инвестпроекты по мусоропереработке в промзонах
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Москомархитектура не получала заявок на инвестпроекты по мусоропереработке в промзонах 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Инвесторы не обращались в Москомархитектуру с заявками на размещение мусороперерабатывающих предприятий в промзонах столицы. Об этом заявила журналистам глава ведомства Юлиана Княжевская.
"Не обращались инвесторы с такими планами", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.
Существующая территориальная схема обращения с отходами, утвержденная постановлением №492-ПП правительства Москвы в сентябре 2016 года, предполагает, что образующийся в городе объем отходов направляется на объекты сортировки, осуществляющие отбор полезных фракций, мусоросжигательные заводы, а также полигоны Московской и других близлежащих областей.
Компания «АГК-1» намерена построить четыре мусоросжигательных завода в Воскресенском, Ногинском, Солнечногорском районах, а также в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Первый завод должен заработать в 2021 году. По данным Министерства экологии и природопользования Московской области, строительство четырех мусоросжигательных заводов, мусороперерабатывающих комплексов и сортировочных станций, а также внедрение раздельного сбора мусора в регионе позволят снизить долю отходов, которые ежегодно захороняют в области, с 95% до 50% к 2024 году.
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