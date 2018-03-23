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Самарская прокуратура выступила против несанкционированных свалок
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Самарская прокуратура выступила против несанкционированных свалок 

Волга Ньюс 1 час назад
Как рассказали в прокуратуре Самары, в Кировском и Октябрьском районах были выявлены несанкционированные свалки. Частные лица вывозили грунт и складывали его там, где было удобно им. Хотя фактически грунт не опасен, его самовольный вывоз является нарушением законодательства, потому что не были соблюдены экологические требования.
Было выявлено три подобных случая. По данным надзорного ведомства, в добровольном порядке вред, причиненный действиями частных лиц окружающей среде, возмещен не был. Примерный ущерб от деятельности самарцев оценен в 500 тыс. рублей.
По итогам проверки городская прокуратура направила в суды пять исковых заявлений о взыскании вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды, сбросом отходов.
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