Самарская прокуратура выступила против несанкционированных свалок

Как рассказали в прокуратуре Самары , в Кировском и Октябрьском районах были выявлены несанкционированные свалки. Частные лица вывозили грунт и складывали его там, где было удобно им. Хотя фактически грунт не опасен, его самовольный вывоз является нарушением законодательства, потому что не были соблюдены экологические требования.

Было выявлено три подобных случая. По данным надзорного ведомства, в добровольном порядке вред, причиненный действиями частных лиц окружающей среде, возмещен не был. Примерный ущерб от деятельности самарцев оценен в 500 тыс. рублей.