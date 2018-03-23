Инвестиции в повышение экологической безопасности будут увеличены

АПХ «Мираторг» сообщает, что планирует инвестировать в 2018 году более 82 млн рублей на усиление экологической безопасности предприятий, размещенных на территории Белгородской и Курской областей, что на 33% больше инвестиций 2017 года.

Основные активы вертикально-интегрированного производства компании размещены в Белгородской и Курской областях. Одним из основополагающих принципов деятельности агрохолдинга является максимально бережное использование природных ресурсов и минимизация влияния на экологию. Компания строго соблюдает выполнение всех действующих требований природоохранного законодательства. Для повышения эффективности деятельности в сфере экологической безопасности агрохолдинг применяет на своих предприятиях самые современные и эффективные технологии.

Ежегодно компания инвестирует средства на проведение комплекса мероприятий: основой является оперативный мониторинг влияния производства на экологию. В 2018 году на проведение натурных замеров и лабораторных исследований атмосферы, почвы, стоков и качества воды агрохолдингом выделено более 24,4 млн руб. Еще около 1,2 млн руб. агрохолдинг планирует направить на проведение природоохранных экспертиз соответствия производственной деятельности требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Важнейшим фактором в обеспечении природоохранных мероприятий является также недопущение попадания в окружающую среду вредных веществ. Для этого на предприятиях агрохолдинга установлены очистные сооружения, в обеспечение стабильной работы которых в текущем году будет инвестировано порядка 54 млн руб.

Большое значение в агрохолдинге уделяется работе с отходами предприятий. Остатки пленки, пластика, упаковочного картона, макулатуры и других полимерных и бумажных материалов будут переданы специализированным организациям в качестве вторичного сырья для производства товаров. Стоки со свиноводческих площадок, выдержанные в специальных инженерных сооружениях, предусматривающих наличие противофильтрационного экрана для исключения воздействия на почву или грунтовые воды, становятся ценнейшим, с точки зрения сельскохозяйственной деятельности, натуральным органическим удобрением. После проведения лабораторных исследований на соответствие качества полученного удобрения требованиям агрономии по содержанию основных питательных для почвы веществ и отсутствию патогенной микрофлоры, удобрения по специальной технологии вносятся на поля агрохолдинга для повышения плодородности сельскохозяйственных земель.

На переработку и утилизацию отходов, которые не подлежат возврату в производство, агрохолдингом будет затрачено более 3,4 млн руб.

«Компания с каждым годом все больше инвестирует в экологическую безопасность. Результаты говорят сами за себя. Регулярно проводимые лабораторные контроли и заключения экспертов государственных органов в сфере природопользования и благополучия человека подтверждают, что предприятия холдинга работают без превышений нормативов допустимых воздействий производства на окружающую среду и здоровье человека», — прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.