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Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской приехал в Нижний Тагил
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Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской приехал в Нижний Тагил 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
После критики Путина.
В Нижний Тагил 23 марта приехал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Об этом «Уралинформбюро» сообщили собственные источники.
Предполагается, что глава ведомства посетит крупные промышленные предприятия города, в числе которых УВЗ, а также оценит «сине-зеленый» питьевой Черноисточинский пруд. Тагильчане намерены обратить внимание Донского на экологические проблемы муниципалитета, в частности, ситуацию с водоснабжением. Не исключено, что в адрес властей и руководителей предприятий поступит жесткая критика с требованием срочно заняться решением экологических вопросов.
Ранее Нижний Тагил раскритиковал глава РФ Владимир Путин. Он включил его в список городов с отвратительной экологией, где жители «из-за смога неделями не видят солнца». Поскольку визит президента в Нижний Тагил 6 марта был ограничен, для более серьезного разбора ситуации он решил направить в уральский муниципалитет главу Минприроды.
Наиболее серьезные опасения в Нижнем Тагиле вызывает проблема питьевого водоснабжения. Качество воды в двух питьевых прудах города не соответствует нормам, а существующие очистные сооружения не отвечают современным требованиям. В настоящее время прорабатывается концессионное соглашение, предусматривающие строительство новых очистных сооружений. Однако экологи настаивают на том, что без тщательного изучения водоемов и их реабилитации тагильчане могут не дождаться улучшения качества воды.
Ранее по теме: Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил Мэр Носов, после выборов — в воду!
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