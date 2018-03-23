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Красноярцы ежегодно сбрасывают в реку Бугач тонны мусора
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Красноярцы ежегодно сбрасывают в реку Бугач тонны мусора 

АиФ Красноярск 42 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Ежегодно сотрудники САТП убирают со дна реки Бугач в районе ул. Калинина, 50 в Красноярске тонны мусора. В этом году уже выловили несколько пластиковых ящиков, большие куски пенопласта, автомобильные шины и двухметровый обломок фонарного столба — всего около 730 кубометров мусора, сообщают в мэрии.
Подобная картина наблюдается здесь каждый год. Ранее со дна поднимали детские коляски, сломанные холодильники, обломки мебели и б/у шины в большом количестве. Бытовой и строительный мусор сбрасывают в реку сами горожане.
Мероприятия по очистке реки и наблюдение за уровнем воды компания проводит регулярно накануне паводков — мусор в реке, в том числе и естественного происхождения, создают угрозу разлива реки и выхода воды на проезжую часть.
В этом году паводки ожидаются в первой декаде апреля.
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