Красноярцы ежегодно сбрасывают в реку Бугач тонны мусора

Ежегодно сотрудники САТП убирают со дна реки Бугач в районе ул. Калинина, 50 в Красноярске тонны мусора. В этом году уже выловили несколько пластиковых ящиков, большие куски пенопласта, автомобильные шины и двухметровый обломок фонарного столба — всего около 730 кубометров мусора, сообщают в мэрии.

Подобная картина наблюдается здесь каждый год. Ранее со дна поднимали детские коляски, сломанные холодильники, обломки мебели и б/у шины в большом количестве. Бытовой и строительный мусор сбрасывают в реку сами горожане.

Мероприятия по очистке реки и наблюдение за уровнем воды компания проводит регулярно накануне паводков — мусор в реке, в том числе и естественного происхождения, создают угрозу разлива реки и выхода воды на проезжую часть.

В этом году паводки ожидаются в первой декаде апреля.