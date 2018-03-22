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Эксперты предлагают внедрить «зеленый стандарт» на дальневосточных ТОР
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Эксперты предлагают внедрить «зеленый стандарт» на дальневосточных ТОР 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по экологии экспертного совета при правительстве РФ выступила с инициативой внедрения «зеленого стандарта» на всех территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока. Эксперты прорабатывают это предложение совместно с Минвостокразвития, сообщил руководитель рабочей группы Рашид Исмаилов на IX международном форуме «Экология».
"Зеленый стандарт" — природоохранный инструмент, предусматривающий ряд экологических требований, которым должны соответствовать материалы, оборудование и сооружения. Он включает перечень экологически безопасных технологий, которые должны использовать при проектировании и реконструкции зданий, подборе материалов. По словам Исмаилова, инструмент позволяет решать ряд экологических задач, в том числе снижать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивать экологическую безопасность.
"Мы ведем работу с Минвостокразвития — мы выступили с инициативой, которую коллеги уже поддержали. Мы предложили во всех территориях опережающего развития [Дальнего Востока] внедрить «зеленый стандарт», — сказал он.
По мнению эксперта, «зеленый стандарт» эффективен с точки зрения и экологии, и экономики. Исмаилов сообщил, что стандарт уже применяют "Автодор" и РЖД, ему соответствуют все новые объекты компаний. Кроме того, проверку на соответствие «зеленому стандарту» прошли объекты, построенные к чемпионату мира по футболу.
IX международный форум «Экология» проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Цель форума — содействие созданию и развитию благоприятный условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.
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