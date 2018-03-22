Эксперты предлагают внедрить «зеленый стандарт» на дальневосточных ТОР

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Рабочая группа по экологии экспертного совета при правительстве РФ выступила с инициативой внедрения «зеленого стандарта» на всех территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока. Эксперты прорабатывают это предложение совместно с Минвостокразвития, сообщил руководитель рабочей группы Рашид Исмаилов на IX международном форуме «Экология».

"Зеленый стандарт" — природоохранный инструмент, предусматривающий ряд экологических требований, которым должны соответствовать материалы, оборудование и сооружения. Он включает перечень экологически безопасных технологий, которые должны использовать при проектировании и реконструкции зданий, подборе материалов. По словам Исмаилова, инструмент позволяет решать ряд экологических задач, в том числе снижать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивать экологическую безопасность.

"Мы ведем работу с Минвостокразвития — мы выступили с инициативой, которую коллеги уже поддержали. Мы предложили во всех территориях опережающего развития [Дальнего Востока] внедрить «зеленый стандарт», — сказал он.

По мнению эксперта, «зеленый стандарт» эффективен с точки зрения и экологии, и экономики. Исмаилов сообщил, что стандарт уже применяют "Автодор" РЖД , ему соответствуют все новые объекты компаний. Кроме того, проверку на соответствие «зеленому стандарту» прошли объекты, построенные к чемпионату мира по футболу.