Власти Татарстана обсудят с активистами проект строительства мусоросжигательного завода

КАЗАНЬ , 22 марта. / ТАСС /. Власти Татарстана обсудят проект строительства мусоросжигательного завода в республике с общественниками и активистами. Об этом в четверг журналистам сообщила официальный представитель правительства Татарстана Лилия Галимова.

Строительство завода планируют начать в этом году. Однако против него выступают городские активисты, которые в прошлом году провели ряд митингов на этому тему. По мнению активистов, мусоросжигательный завод будет негативно влиять на экологию республики.

"Сегодня инвестором было озвучено, что после подготовки всего пакета документов по проекту, он в обязательном порядке будет обсужден на слушаниях, которые предварительно намечены на середину июня этого года.

Президент Татарстана поручил привлечь общественный контроль по этому вопросу, проект обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, активистами, обеспокоенными этой темой", — сказала она.

Галимова добавила, что идея строительства завода «ожидаемо вызвала очень много споров и протестных движений». «Согласно представленной инвестором информации, завод по термической обработке отходов по уровню экологической безопасности будет относиться к объектам последнего поколения», — отметила она.

Она также сообщила, что в случае подготовки необходимой документации строительство завода планируют начать в октябре 2018 года, он расположится на землях соседнего с Казанью Зеленодольского района.

Строительство мусоросжигательного завода по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova будет вестись в рамках приоритетного проекта «Чистая страна». Его проектная мощность — 550 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Ориентировочная стоимость строительства завода — порядка 20 млрд рублей. Объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30%.