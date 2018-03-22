Ещё
Московский НПЗ получил грамоту от Росприроднадзора за экологическую политику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

Московский НПЗ получил грамоту от Росприроднадзора за экологическую политику 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) получил грамоту от управления Росприроднадзора по Центральному федеральному округу за экологическую политику, сообщили в пресс-службе компании «Газпром нефть».
«Предприятие наградили в рамках публичного обсуждения правоприменительной практики Росприроднадзора за 2017 г., где начальник управления промышленной безопасности и экологии МНПЗ Юрий Ерохин представил доклад о внедрении и развитии современных систем мониторинга воздействия на атмосферный воздух на промышленных предприятиях. Включенность МНПЗ в городскую систему мониторинга стала важным результатом модернизации предприятия, которую с 2011 г. продолжает «Газпром нефть», — говорится в сообщении.
В феврале 2018 г. компания «Газпром нефть», Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Минкомсвязь РФ в рамках инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о том, что МНПЗ станет пилотной площадкой по внедрению в нефтеперерабатывающей промышленности автоматизированных систем мониторинга воздуха с применением технологий интернета вещей. Планируется, что результаты проекта лягут в основу правительственных нормативов к оснащению подобными системами других предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.
«Важным принципом работы Московского НПЗ является информационная прозрачность. Мы первыми в отрасли приступили к внедрению автоматизированной системы мониторинга воздуха. Организован постоянный лабораторный контроль на территории завода и в зоне его влияния. Данные в онлайн-режиме передаются контролирующим органам, отображаются на сайте МНПЗ и уличном экране — «Экоинформере». Он круглосуточно транслирует актуальную информацию. При этом, завод традиционно посещают делегации, проводятся экскурсии для жителей», — приводятся в сообщении слова начальника управления промышленной безопасности и экологии МНПЗ Юрия Ерохина.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 670 видов растений и животных включили в новое издание Красной книги Подмосковья Около 50 законопроектов разработают в Совете Федерации для развития цифровой экономики В ФМБА сообщили об успешных испытаниях препарата от рака
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии214
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах204
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет204
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки107
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение