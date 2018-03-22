Московский НПЗ получил грамоту от Росприроднадзора за экологическую политику

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) получил грамоту от управления Росприроднадзора по Центральному федеральному округу за экологическую политику, сообщили в пресс-службе компании «Газпром нефть».

«Предприятие наградили в рамках публичного обсуждения правоприменительной практики Росприроднадзора за 2017 г., где начальник управления промышленной безопасности и экологии МНПЗ Юрий Ерохин представил доклад о внедрении и развитии современных систем мониторинга воздействия на атмосферный воздух на промышленных предприятиях. Включенность МНПЗ в городскую систему мониторинга стала важным результатом модернизации предприятия, которую с 2011 г. продолжает «Газпром нефть» , — говорится в сообщении.

В феврале 2018 г. компания «Газпром нефть», Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Минкомсвязь РФ в рамках инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о том, что МНПЗ станет пилотной площадкой по внедрению в нефтеперерабатывающей промышленности автоматизированных систем мониторинга воздуха с применением технологий интернета вещей. Планируется, что результаты проекта лягут в основу правительственных нормативов к оснащению подобными системами других предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

«Важным принципом работы Московского НПЗ является информационная прозрачность. Мы первыми в отрасли приступили к внедрению автоматизированной системы мониторинга воздуха. Организован постоянный лабораторный контроль на территории завода и в зоне его влияния. Данные в онлайн-режиме передаются контролирующим органам, отображаются на сайте МНПЗ и уличном экране — «Экоинформере». Он круглосуточно транслирует актуальную информацию. При этом, завод традиционно посещают делегации, проводятся экскурсии для жителей», — приводятся в сообщении слова начальника управления промышленной безопасности и экологии МНПЗ Юрия Ерохина.