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Ни одно «экологическое» поручение президента так и не выполнено
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Ни одно «экологическое» поручение президента так и не выполнено 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Среди них, например, поручение разработать тематику экологической информации, чтобы и люди и СМИ понимали, к чему они могут иметь доступ. Тогда бы не было, и тех настроений, которые формируются на территориях, которые испытывают особое воздействие на атмосферу, качество воды и так далее», — отметил депутат.
Бурматов напомнил, что в ходе недавнего послания Федеральному собранию Владимир Путин озвучил еще 9 тезисов, непосредственно касающихся экологии. К ним относится донастройка федерального закона 219 о наилучших доступных технологиях, модернизации производств промышленных предприятий, являющихся основными загрязнителями атмосферного воздуха и источниками сброса вредных веществ в воду.
«Вот сегодня Всемирный день водных ресурсов, но до сих пор на трубах предприятий, которые сбрасывают вредные вещества в воду не установлены счетчики и автоматические приборы учета концентрации и химического состава тех веществ, которые они сбрасывают, — отметил депутат. — А это должно было произойти уже 1 января текущего года. Это было прямое поручение Министерству природы РФ, которые тоже не исполнено».
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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