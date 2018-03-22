Ни одно «экологическое» поручение президента так и не выполнено

«Среди них, например, поручение разработать тематику экологической информации, чтобы и люди и СМИ понимали, к чему они могут иметь доступ. Тогда бы не было, и тех настроений, которые формируются на территориях, которые испытывают особое воздействие на атмосферу, качество воды и так далее», — отметил депутат.

Бурматов напомнил, что в ходе недавнего послания Федеральному собранию Владимир Путин озвучил еще 9 тезисов, непосредственно касающихся экологии. К ним относится донастройка федерального закона 219 о наилучших доступных технологиях, модернизации производств промышленных предприятий, являющихся основными загрязнителями атмосферного воздуха и источниками сброса вредных веществ в воду.