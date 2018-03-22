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Вывозили мусор и грунт КАМАЗами: в Самаре прокуратура судится с нарушителями из-за свалок
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Вывозили мусор и грунт КАМАЗами: в Самаре прокуратура судится с нарушителями из-за свалок 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных свалок в Октябрьском и Кировском районах Самары. Чтобы их ликвидировали, пришлось обращаться в суд.
— В Кировском и Октябрьском районах граждане сбрасывали отходы 4–5 классов опасности. Жители вывозили и скидывали грунт целыми КАМАЗами. Также здесь обнаружили строительный мусор и бытовые отходы, — рассказала сотрудница прокуратуры города Анастасия Каштанова.
Работники надзорного ведомства направили 5 исковых заявлений в суд. Общий ущерб почве оценили в 500 тысяч рублей. Теперь нарушители должны компенсировать вред, нанесенный окружающей среде, — добровольно или по решению служителей Фемиды.
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