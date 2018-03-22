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Под Петербургом на полигоне «Красный бор» полностью отказались от сжигания опасных отходов
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Под Петербургом на полигоне «Красный бор» полностью отказались от сжигания опасных отходов 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Руководство полигона химических отходов «Красный Бор» под Санкт-Петербургом полностью отказалось от сжигания опасных веществ. Установки термического обезвреживания ликвидировали, сообщил в четверг заместитель директора полигона Андрей Горький.
"Мы проводим ряд прямых природоохранных мероприятий. Полностью ликвидированы и разобраны установки термического обезвреживания, то есть печи, в которых в течение многих лет сжигались токсичные отходы, что являлось причиной высоких эмиссий в атмосферный воздух", — сказал Горький на международном форуме «День Балтийского моря» в Санкт-Петербурге.
Он напомнил, что полигон, который просуществовал более 40 лет, больше не принимает отходы, и теперь специалистам нужно решить, как рекультивировать и реабилитировать эту территорию. За последние два года на свалке приняли меры по гидроизоляции открытых резервуаров для хранения химических отходов, прочистили инженерные сети, ввели очистные сооружения.
"В 2018 [году] и в последующие годы мы продолжим меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду, включая создание новых очистных сооружений и выполнение мониторинга. Самое главное, мы надеемся, что с этого года мы начнем путь по разработке планов реабилитации территории, этот путь мы будем проходить совместно с коллегами из балтийских стран", — сказал представитель предприятия.
В феврале специалисты из Финляндии взяли пробы веществ, хранящихся в резервуарах «Красного бора», чтобы найти оптимальный способ их обезвоживания и дальнейшей рекультивации полигона. Эта работа проводится на основе взаимодействия Министерства природных ресурсов и экологии РФ и финского энергетического концерна Fortum.
Опасный полигон
Полигон «Красный Бор» — крупнейшее в России предприятие по размещению и захоронению промышленных отходов, созданное в 1960-х годах. Он расположен на территории Ленинградской области, в 30 километрах от центра Петербурга. На полигоне площадью 73 га расположили 70 резервуара с отходами I-IV классов опасности — их накопилось более 2 млн тонн. Мощности полигона исчерпали, прием отходов прекратили. В 2016-2017 годах на полигоне провели комплекс работ, чтобы привести его в безаварийное состояние с точки зрения возможности попадания вредных веществ в окружающую среду.
Полигон «Красный Бор» включили в список «горячих точек» Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Этот список создали в начале 1990-х годов в рамках усилий ХЕЛКОМ по содействию международному сотрудничеству и координации для решения наиболее острых экологических проблем Балтийского моря. С тех пор три четверти «горячих точек» удалили из списка благодаря систематическим действиям прибрежных государств.
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