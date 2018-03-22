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Москалькова призвала провести экологическую экспертизу полигона «Ядрово»
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Российский бизнесмен в страхе покинул Британию

Москалькова призвала провести экологическую экспертизу полигона «Ядрово» 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. МОСКАЛЬКОВА СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРТИЗУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИГОНА ЯДРОВА ИЗ-ЗА МАССОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ — ПРЕСС-СЛУЖБА
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