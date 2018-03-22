Тимофеева заявила о необходимости закона об экологической информации

Ранее десятки учащихся разных школ Волоколамска обратились к врачам за помощью, пятеро из них госпитализированы. Генпрокуратура России дала поручение прокурору Московской области начать проверку фактов отравлений предположительно после выброса сероводорода на свалке «Ядрово» недалеко от города.

«Ядрово» — не единственный в стране проблемный полигон. Они будут постепенно рекультивироваться и закрываться. Но проблема не только в этом. На примере Волоколамска мы видим, что нужен закон об экологической информации. Люди вправе знать правдивую ситуацию о состоянии окружающей среды, чем они дышат, какую воду пьют. Нельзя эту информацию скрывать от людей или их дезинформировать. От этого всем хуже. Люди должны иметь возможность контролировать и влиять на ситуацию", — сказала Тимофеева. Вице-спикер напомнила, что по итогам экологического Госсовета в декабре 2016 года президент поручил Правительству разработать такой закон, но поручение до сих пор не выполнено.

Год экологии, который был призван стимулировать экологические инициативы, прошёл, а многие проблемы так и не решены. «Большое количество законодательных инициатив затормозилось, некоторые требуют доведения до логического конца», — признала Ольга Тимофеева. Ещё одной важной задачей Тимофеева считает согласование с жителями территориальных схем обращения с отходами: где именно будут размещаться полигоны, мусоросжигательные заводы и другие объекты обращения с отходами. Депутаты вписали это требование в закон, однако он не работает из-за отсутствия правительственных подзаконных актов.

«Что такое общественные обсуждения территориальных схем? Поговорили и разошлись? Как учитывается мнение граждан при размещении «мусорных» объектов? Если мы не ответим на эти вопросы, то митинги протеста могут продолжаться», — полагает Ольга Тимофеева. Также зампред Госдумы высказала слова благодарности собравшимся на форуме. «Именно благодаря вам России удаётся сохранить леса и реки. Вы умеете задавать неудобные, но очень важные вопросы и провоцировать власть давать вам ответ. Я хочу сказать, что именно вашими руками сегодня совершаются подвижки в сфере экологии», — отметила парламентарий.

IX Международный форум «Экология» открылся в Москве 22 марта. В нём участвует более тысячи делегатов из 75 регионов России.