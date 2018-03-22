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Спецпредставитель президента назвал самую острую проблему экологии в России
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Спецпредставитель президента назвал самую острую проблему экологии в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Проблема утилизации твёрдых бытовых отходов является главной в сфере экологии в России. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам экологии, природоохранной политики и транспорта Сергей Иванов в ходе акции «Голубая лента». «Если мы говорим об экологии в самом широком смысле этого слова, то самая острая и, я не побоюсь этого слова, запущенная проблема — это утилизация твёрдых бытовых отходов», — цитирует Иванова РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с представителем инициативной группы Волоколамска в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово».
В среду, 21 марта, в подмосковном Волоколамске ученики школы №2 обратились к врачам из-за плохого самочувствия. По предварительным данным, причиной ЧП стал выброс сероводорода на полигоне «Ядрово».
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