Спецпредставитель президента назвал самую острую проблему экологии в России

Проблема утилизации твёрдых бытовых отходов является главной в сфере экологии в России . Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам экологии, природоохранной политики и транспорта Сергей Иванов в ходе акции «Голубая лента». «Если мы говорим об экологии в самом широком смысле этого слова, то самая острая и, я не побоюсь этого слова, запущенная проблема — это утилизация твёрдых бытовых отходов», — цитирует Иванова РИА Новости

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с представителем инициативной группы Волоколамска в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово».

В среду, 21 марта, в подмосковном Волоколамске ученики школы №2 обратились к врачам из-за плохого самочувствия. По предварительным данным, причиной ЧП стал выброс сероводорода на полигоне «Ядрово».