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В двух районах Самары обнаружены опасные для экологии отходы
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В двух районах Самары обнаружены опасные для экологии отходы 

ТРК Губерния 30 минут назад
В ходе прокурорской проверки исполнений требований законодательства об охране окружающей среды и природопользования в областном центре обнаружены опасные отходы. По информации прокуратуры Самары, в Кировском и Октябрьском районах города физические лица осуществляли сброс отходов производства и потребления 4 и 5 класса опасности.
Так как граждане самостоятельно не пожелали компенсировать причиненный окружающей среде вред, исковые заявления о взыскании около 500 тысяч рублей прокуратура направила в суд.
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