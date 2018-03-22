В двух районах Самары обнаружены опасные для экологии отходы 

В ходе прокурорской проверки исполнений требований законодательства об охране окружающей среды и природопользования в областном центре обнаружены опасные отходы. По информации прокуратуры Самары, в Кировском и Октябрьском районах города физические лица осуществляли сброс отходов производства и потребления 4 и 5 класса опасности.
Так как граждане самостоятельно не пожелали компенсировать причиненный окружающей среде вред, исковые заявления о взыскании около 500 тысяч рублей прокуратура направила в суд.