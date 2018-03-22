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Комитет Госдумы по природным ресурсам представит доклад об управлении водными ресурсами
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Комитет Госдумы по природным ресурсам представит доклад об управлении водными ресурсами 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Госдумы по природным ресурсам в скором времени представит комплексный доклад по поводу эффективности работы управления водными ресурсами. Об этом сообщил на IX Международном форуме «Экология» председатель Комитета Николай Николаев.
«У нас порядка 30-40 процентов населения регулярно пользуются водой, которая не соответствуют гигиеническим нормам. Только 11 процентов сточных вод очищены и сбрасываются в нормативном состоянии. И вообще вопрос сохранения водных ресурсов стоит исключительно остро. Надо ставить вопрос о новой модели управления ими», — сказал Николаев.
Глава думского Комитета также напомнил о дискуссии, разгоревшейся вокруг сокращения водоохранной зоны Байкала в 10 раз. «Научный подход, который был предложен для решения этой проблемы, нарушен», — констатировал он.
По мнению Николая Николаева, необходимо перейти на новый уровень управления природными ресурсами, а экологические вопросы не должны решаться в режиме ликвидации последствий.
Форум «Экология» открылся в Москве 22 марта, во Всемирный день водных ресурсов. В нём участвуют более тысячи делегатов из 75 регионов России и из-за рубежа.
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