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В Культурном центре «Доброволец» отметили Международный День леса
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В Культурном центре «Доброволец» отметили Международный День леса 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Интересная экологическая программа для юных зеленоградцев, посвященная Дню леса, прошла в Савелках в минувший вторник. Мероприятие под названием «Краснолесье и чернолесье» подготовили сотрудники «Мосприроды» Зеленограда. Ребята, собравшиеся в КЦ «Доброволец» в 5-микрорайоне, узнали много нового о лесах и их обитателях, о том, какую роль играют леса в природе и жизни людей, разгадали лесные загадки в ходе увлекательной викторины.
В завершении программы участники, под руководством эколога, выполнили оригинальную поделку «Чудо-дерево», материалом для которой послужило вторсырье.
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