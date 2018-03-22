В Культурном центре «Доброволец» отметили Международный День леса

Интересная экологическая программа для юных зеленоградцев, посвященная Дню леса, прошла в Савелках в минувший вторник. Мероприятие под названием «Краснолесье и чернолесье» подготовили сотрудники «Мосприроды» Зеленограда. Ребята, собравшиеся в КЦ «Доброволец» в 5-микрорайоне, узнали много нового о лесах и их обитателях, о том, какую роль играют леса в природе и жизни людей, разгадали лесные загадки в ходе увлекательной викторины.

В завершении программы участники, под руководством эколога, выполнили оригинальную поделку «Чудо-дерево», материалом для которой послужило вторсырье.