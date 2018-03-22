В областном центре пройдет забег, посвященный Часу Земли 

В Кемерове пройдет забег, посвященный экологической акции «Час Земли».
По сообщению пресс-службы городской администрации, забег стартует 24 марта в 20:30 часов в Сосновом бору на территории спортивной школы олимпийского резерва № 3. Сбор всех желающих состоится в 20:30 часов, участников — в 20:00 часов. Обязательным условием участия в забеге наличие фонарика.
«Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек из 175 стран и почти 7000 городов. В России «Час Земли» проводится с 2009 года. Так, в Москве в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1500 других московских зданий. В России Час Земли проводится с 2009 года.