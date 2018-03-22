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В Госдуме призвали разработать закон об экологической информации
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В Госдуме призвали разработать закон об экологической информации 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ситуация в Волоколамске показала необходимость появления закона об экологической информации, чтобы люди знали о состоянии окружающей среды, заявила вице-спикер ГД Ольга Тимофеева.
"В данном случае на примере Волоколамска мы видим, что нужен закон об экологической информации. Люди вправе знать правдивую ситуацию о состоянии окружающей среды, чем они дышат, какую воду пьют. Нельзя эту информацию скрывать от людей или их дезинформировать. От этого всем хуже. Люди должны иметь возможность контролировать и влиять на ситуацию", — цитирует Тимофееву ее пресс-служба.
Еще одной важной задачей парламентарий считает согласование с жителями территориальных схем обращения с отходами. Тимофеев пояснила, что ранее депутаты вписали это требование в законодательство, однако оно не работает из-за отсутствия правительственных подзаконных актов.
"Что такое общественные обсуждения территориальных схем? Поговорили и разошлись? Как учитывается мнение граждан при размещении «мусорных» объектов? Если мы не ответим на эти вопросы, то митинги протеста могут продолжаться", — подчеркнула она.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, шестеро госпитализированы. Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном «Ядрово». Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.
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