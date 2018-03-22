Мариинский бульвар в Краснодаре признали особо охраняемой природной зоной

Мариинский бульвар в Краснодаре признали особо охраняемой природной зонойОб этом стало известно сегодня на заседании городской думы Краснодара, в котором принял участие глава муниципалитета Евгений Первышов . По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, в границах Мариинского бульвара растут редкие и ценные породы деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации и городской думы Краснодара.

«Главная цель — максимально сохранить его территорию со сложившимся природным ландшафтом», — сказал он.

Ранее уже были приняты решения о придании статуса особо охраняемых природных территорий местного значения 9 зеленым зонам Краснодара.