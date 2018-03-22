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Мариинский бульвар в Краснодаре признали особо охраняемой природной зоной
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Мариинский бульвар в Краснодаре признали особо охраняемой природной зоной 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мариинский бульвар в Краснодаре признали особо охраняемой природной зонойОб этом стало известно сегодня на заседании городской думы Краснодара, в котором принял участие глава муниципалитета Евгений Первышов. По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, в границах Мариинского бульвара растут редкие и ценные породы деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации и городской думы Краснодара.
«Главная цель — максимально сохранить его территорию со сложившимся природным ландшафтом», — сказал он.
Ранее уже были приняты решения о придании статуса особо охраняемых природных территорий местного значения 9 зеленым зонам Краснодара.
«ФедералПресс» напоминает, что три зеленые зоны Краснодара получили статус особо охраняемых территорий.
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