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«Балтика-Самара» приглашает вместе поддержать час земли
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«Балтика-Самара» приглашает вместе поддержать час земли 

Волга Ньюс 20 марта 2018
Фото: Волга Ньюс
В 2018 году международный Час Земли состоится в 11-й раз. В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.
Выключение света в рамках акции носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Цель организаторов — привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В России «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». Можно выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.
Присоединиться к акции можно, зайдя на сайт и зарегистрировавшись на экскурсию (кликните на баннер «Час Земли. 24 марта. Приходи к нам!»). При визите на завод обязательно нужно взять с собой паспорт — вход только для совершеннолетних.
Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено.
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