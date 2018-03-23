Калужский губернатор готов превратить регион в свалку по примеру Воробьева

Общественники бьют тревогу

Информация о том, что калужские областные власти готовы принять мусор из других регионов, появилась в январе. Для этого калужские чиновники намерены создать новые мощности, а также загрузить существующие в области мусоросортировочные предприятия. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявлял, что, несмотря на то, что построенные там мусоросортировочные заводы не полностью загружены, планируется построить еще один мусоросортировочный комплекс.

Как рассказал агентству REGNUM активист калужского общественного экологического движения Александр Самбуров, в деревнях Михали и Раёво Износковского района под будущие мусорные свалки власти уже вывели из сельхозоборота и «отрезали» от земель поселения более тысячи гектаров земель.

Местные жители внимательно следят за ситуацией вокруг мусорных полигонов в Волоколамске и других подмосковных городах, ведь они уже имеют печальный опыт приема регионом столичных отходов.

«На полигон ТКО в поселок Ерденево было завезено почти миллион тонн отходов из Московской области . В итоге полигон был переполнен многократно в короткий срок и фактически уничтожен. Самое вопиющее, что власти не нашли виноватых в этом экологическом произволе. Все обращения к губернатору Анатолию Артамонову результатов не дали. Ответ был один: «Не дадим кошмарить частный бизнес!» Затем, после столь успешной обкатки проекта «Ерденево» вдохновленный «частный бизнес» занялся поиском новых, и теперь уже более гигантских площадей под новые мусорные свалки, приправляя это все баснями о каких-то якобы новейших, безопасных технологиях переработки миллионов тонн ТКО в год. Пятый год вся эта экологическая вакханалия длится и подходит к критической точке», — рассказал активист Самбуров.

Между тем, как отмечают журналисты, в Калужской области и без подмосковного мусора достаточно проблем с твердыми коммунальными отходами. Так, около 5 млн тонн отходов производства и потребления ежегодно образуется на территории региона. Неудовлетворительная организация их сбора и вывоза ведет к увеличению объемов и количества несанкционированных свалок, которые создают уже экологические проблемы, загрязняя водоемы, почву, воздух.

По данным местных активистов, наихудшая ситуация с ТКО сложилась в Калуге и в Дзержинском районе, где собирается больше всего мусора, а основные полномочия в сфере обращения с отходами переходят с муниципального на региональный уровень.

Неуслышанные голоса

В 2014 году жители поселка Детчино Малоярославецкого района намеревались вынести на референдум вопрос строительства там мусороперерабатывающего предприятия. «Жители не поверили ни своим районным депутатам, ни губернатору Артамонову, когда те обещали, что мусороперерабатывающий завод на территории Детчина строить не будут. Потому что депутаты обещать обещали, но тем временем принимали нормативные акты о строительстве», — сообщал в апреле 2014 года сайт города Кирова Калужской области «Песочня». Суд запретил проведение референдума.

Не исключено, что нынешние протесты населения также не будет услышаны. Между тем в Дзержинском районе в январе 2018 года было собрано более 650 подписей под петицией с требованием немедленно закрыть полигон ТКО.

«Местные власти хотят расширить полигон ТКО. Мусорный полигон и сейчас занимает немалую территорию и принимает отходы не только из близлежащих районов, но и из соседних областей. Полигон находится точно в центре, вокруг которого расположены поселок Полотняный Завод , поселок Жилетово, микрорайон 73 и поселок Товарково . Кто и на каком основании сдал в аренду карьер и выдал соответствующие разрешения на размещение полигона ТКО, непонятно», — цитирует REGNUM коллективное обращение.

В свою очередь, власти заявили о том, что не планируют расширять полигон, а лишь углубить его. Правда, нанесет ли возможная реконструкция вред окружающей среде, пока неизвестно.