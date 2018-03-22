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Депутат Госдумы предложил создать в России экологическую полицию
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Депутат Госдумы предложил создать в России экологическую полицию 

RT на русском 49 минут назад
Фото: RT на русском
Депутат Госдумы Николай Валуев выступил с предложением создать в России экологическую полицию для борьбы с браконьерством. «Российской Федерации нужна вертикально-интегрированная федеральная структура по охране, мы её называем „экологическая полиция“ — это рабочее название», — цитирует Валуева ТАСС.
Депутат отметил рост преступлений в отношении охотничьих инспекторов.
«Действительно, погибают егеря, погибает рыбоохрана, лесники погибают. Это принимает масштаб некой системы. Действительно, многие оказываются безнаказанными», — добавил он.
Ранее стало известно, что в Пекине создадут экологическую полицию для борьбы со смогом и загрязнениями.
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