Депутат Госдумы предложил создать в России экологическую полицию

Депутат Госдумы Николай Валуев выступил с предложением создать в России экологическую полицию для борьбы с браконьерством. «Российской Федерации нужна вертикально-интегрированная федеральная структура по охране, мы её называем „экологическая полиция“ — это рабочее название», — цитирует Валуева ТАСС

Депутат отметил рост преступлений в отношении охотничьих инспекторов.

«Действительно, погибают егеря, погибает рыбоохрана, лесники погибают. Это принимает масштаб некой системы. Действительно, многие оказываются безнаказанными», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Пекине создадут экологическую полицию для борьбы со смогом и загрязнениями.