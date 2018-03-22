МЧС не выявил превышений ПДК около мусорных полигонов 

МЧС России не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ вблизи мусорных полигонов «Кучино» в Балашихе, «Ядрово» в Волоколамске и «Алексинский карьер» в Клину. Об этом сообщает ТАСС.
«Организовано взаимодействие с представителями Гидрометцентра России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Проводится информирование населения о складывающейся обстановке. Превышений ПДК не зафиксировано», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что для операторов мусорных свалок могут ввести обязательное страхование. Обязательное страхование деятельности и ответственности операторов мусорных полигонов будет составлять не менее 50 млрд руб. Это необходимо, чтобы гарантировать законом компенсации пострадавшим от деятельности свалок.