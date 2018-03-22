Ещё
МЧС не выявил превышений ПДК около мусорных полигонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

МЧС не выявил превышений ПДК около мусорных полигонов 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
МЧС России не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ вблизи мусорных полигонов «Кучино» в Балашихе, «Ядрово» в Волоколамске и «Алексинский карьер» в Клину. Об этом сообщает ТАСС.
«Организовано взаимодействие с представителями Гидрометцентра России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Проводится информирование населения о складывающейся обстановке. Превышений ПДК не зафиксировано», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что для операторов мусорных свалок могут ввести обязательное страхование. Обязательное страхование деятельности и ответственности операторов мусорных полигонов будет составлять не менее 50 млрд руб. Это необходимо, чтобы гарантировать законом компенсации пострадавшим от деятельности свалок.
Парламентская газета: последние новости
Госдума призвала ускорить принятие нормативных актов по экологической безопасности предприятий В Госдуме торопят Минприроды с законами о чистом воздухе Проблему захоронения отходов в Арктике не решить запретом, заявили в Госдуме
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу171
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого217
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина62
Украинцев используют как лабораторных мышей135
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение