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Экологи: В Ленобласти из-за свалки может случиться повторение ситуации в Волоколамске
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Экологи: В Ленобласти из-за свалки может случиться повторение ситуации в Волоколамске 

Ivyborg.ru 56 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Эколог Александр Карпов рассказал, что ЗАО «Промотходы» отказывается предоставлять на общественную экспертизу проект расширения мусорного полигона «Северная Самарка», который расположен во Всеволожском районе Ленобласти.
По словам эколога, директор свалки хочет каким-то образом «проскочить» госэкспертизу, потому что с 18 мая начинает действовать новый свод правил. В соответствии с ним надо не расширять, а закрывать действующий полигон. Поэтому Шматов, директор «Северной Самарки», хочет получить положительное заключение сейчас, чтобы еще 20 лет не заниматься переработкой. Как говорит Карпов, это позволит Шматову спокойно «нарастить гору мусора с 20 до 40 метров».
Тем временем в непосредственной близости к полигону расположены водоемы, рядом с которыми в свою очередь находятся садоводства.
Словами эколог не ограничился: центр экспертиз ЭКОМ уже пожаловался на действия директора свалки в прокуратуру. Экологи считают, что дальнейшее расширение полигона может привести к повторению ситуации в подмосковном Волоколамске, где выброс сероводорода спровоцировал массовое отравление. Тем временем, в Ленобласти продолжают работать как минимум десяток нелегальных свалок, которым не мешают даже возбужденные уголовные дела.
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