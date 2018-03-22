Экологи: В Ленобласти из-за свалки может случиться повторение ситуации в Волоколамске

Эколог Александр Карпов рассказал, что ЗАО «Промотходы» отказывается предоставлять на общественную экспертизу проект расширения мусорного полигона «Северная Самарка», который расположен во Всеволожском районе Ленобласти

По словам эколога, директор свалки хочет каким-то образом «проскочить» госэкспертизу, потому что с 18 мая начинает действовать новый свод правил. В соответствии с ним надо не расширять, а закрывать действующий полигон. Поэтому Шматов, директор «Северной Самарки», хочет получить положительное заключение сейчас, чтобы еще 20 лет не заниматься переработкой. Как говорит Карпов, это позволит Шматову спокойно «нарастить гору мусора с 20 до 40 метров».

Тем временем в непосредственной близости к полигону расположены водоемы, рядом с которыми в свою очередь находятся садоводства.