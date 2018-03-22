Эксперт ОП РФ: ядовитого выброса быть не могло, так как «Ядрово» не принимает опасные отходы 

Полигон «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области не принимает опасные отходы, поэтому ядовитого выброса с него происходить не может, заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.
Полигон в Волоколамске, который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может. Этот полигон сегодня является объектом размещения отходов, а не химическим производством, на котором может произойти внезапный выброс в той концентрации, чтобы повлиять на здоровье людей
— Альбина Дударева.
Дударева объяснила, почему неприятный запах, идущий с полигона, неизбежен. Новые объекты по переработке мусора пока не открыты, а старые закрыты. Она добавила, что в столичном регионе точно будут объекты в области переработки отходов.
Проведенные сотрудниками Роспотребнадзора и МЧС исследования взятых проб воздуха в Волоколамском районе Московской области выяснилось, что превышения содержания вредных веществ не зафиксировано.
На полигоне продолжаются работы по дегазации. Известно, что уже к концу этой недели 4,5 гектара полигона закроют грунтом. Контроль за территорией осуществляют видеокамеры, фиксирующие приближение мусоровозов. Полностью работы завершатся 15 июня.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел заседание в доме правительства Подмосковья по разрешению ситуации в Волоколамском районе региона, куда он прибыл 21 марта. Причиной приезда губернатора стал полигон «Ядрово», где в минувшую ночь через образовавшийся разлом произошел выброс свалочного газа. «360» расписал итоги заседания.