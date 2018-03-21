Сломанные сосны спилили на природной территории «Кузьминки-Люблино»

Две сломанные сосны, опасно нависающие над дорожкой, были спилены на природной территории парка «Кузьминки-Люблино». О проблеме с деревьями на портал «Наш город» сообщила одна из жительниц района Кузьминки.

После выполнения работ активистка получила официальный ответ от Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

«Указанные в обращении сломанные деревья удалены», — говорится в письме.

Напомним, что оставить сообщение на портале «Наш город» может любой житель Москвы. (вт)