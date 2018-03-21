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Сломанные сосны спилили на природной территории «Кузьминки-Люблино»
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Сломанные сосны спилили на природной территории «Кузьминки-Люблино» 

Управа района Кузьминки 50 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Две сломанные сосны, опасно нависающие над дорожкой, были спилены на природной территории парка «Кузьминки-Люблино». О проблеме с деревьями на портал «Наш город» сообщила одна из жительниц района Кузьминки.
После выполнения работ активистка получила официальный ответ от Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
«Указанные в обращении сломанные деревья удалены», — говорится в письме.
Напомним, что оставить сообщение на портале «Наш город» может любой житель Москвы. (вт)
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