Сломанные сосны спилили на природной территории «Кузьминки-Люблино» 

Две сломанные сосны, опасно нависающие над дорожкой, были спилены на природной территории парка «Кузьминки-Люблино». О проблеме с деревьями на портал «Наш город» сообщила одна из жительниц района Кузьминки.
После выполнения работ активистка получила официальный ответ от Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
«Указанные в обращении сломанные деревья удалены», — говорится в письме.
Напомним, что оставить сообщение на портале «Наш город» может любой житель Москвы. (вт)