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Загрязнение нефтепродуктами Матисова канала и реки Сосновки обернулось уголовным делом
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Загрязнение нефтепродуктами Матисова канала и реки Сосновки обернулось уголовным делом 

Интересант 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Природоохранная прокуратура Петербурга установила место сброса нефтепродуктов, попавших в Матисов канал и реку Сосновку. В результате ликвидации загрязнения нефтепродуктами водных объектов собрано почти 36 тонн нефте-водяной смеси.
Как сообщили сегодня в пресс-службе городской прокуратуры, в ходе проверки на расстоянии 2 километра от выпуска в реку Сосновку обнаружен смотровой колодец ливневой сети по улице Ветеранов. Рядом с ним оказались следы грузового автотранспорта, с которого, предположительно, был произведен слив нефтепродуктов.
В результате следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды), отметили в ведомстве.
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