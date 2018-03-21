Загрязнение нефтепродуктами Матисова канала и реки Сосновки обернулось уголовным делом

Природоохранная прокуратура Петербурга установила место сброса нефтепродуктов, попавших в Матисов канал и реку Сосновку. В результате ликвидации загрязнения нефтепродуктами водных объектов собрано почти 36 тонн нефте-водяной смеси.

Как сообщили сегодня в пресс-службе городской прокуратуры, в ходе проверки на расстоянии 2 километра от выпуска в реку Сосновку обнаружен смотровой колодец ливневой сети по улице Ветеранов. Рядом с ним оказались следы грузового автотранспорта, с которого, предположительно, был произведен слив нефтепродуктов.

В результате следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды), отметили в ведомстве.