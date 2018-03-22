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Валуев предложил создать в России экологическую полицию для борьбы с браконьерством
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Валуев предложил создать в России экологическую полицию для борьбы с браконьерством 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Экологическая полиция необходима России для борьбы с браконьерством. Об этом в четверг заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев на IX международном форуме «Экология».
"Я говорил и буду говорить, что, наверное, со временем…но рано или поздно мы придем к мысли о том, что Российской Федерации нужна вертикально-интегрированная федеральная структура по охране, мы ее называем «экологическая полиция» — это рабочее название. Сегодня участились случаи преступлений со смертельным исходом. Действительно, погибают егеря, погибает рыбоохрана, лесники погибают. Это принимает масштаб некой системы. Действительно, многие оказываются безнаказанными", — сказал он.
Валуев добавил, что во втором чтении необходимо постараться расширить закон, и он непосредственно затронет все возможные виды браконьерства.
IX международный форум «Экология» проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил Николай Валуев. Цель форума — содействие созданию и развитию благоприятный условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.
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