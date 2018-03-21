IX Международный форум «Экология» пройдет при информационной поддержке ТАСС

Двухдневная деловая программа форума будет включать в себя 16 дискуссионных мероприятий по 10 тематическим направлениям.

Первый день работы форума откроется пленарным заседанием «Государственная политика в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации», модератором которого выступит первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы России Николай Валуев

В ходе панельных и рабочих сессий 22 марта будут обсуждаться перспективы развития в России альтернативной энергетики и внедрения передовых технологий в сфере водоснабжения и водоотведения; актуальные экологические вопросы строительства и государственной экологической экспертизы; привлечение инвестиций в экологические проекты; аспекты деятельности нефтегазовых компаний в Арктике; проблемы несанкционированных свалок и создания новой инфраструктуры для утилизации отходов и другие. Кроме того, в Государственном геологическом музее РАН им. В. И. Вернадского пройдут Двадцатые Сергеевские чтения «Обращение с отходами: задачи геоэкологии и инженерной геологии».

Тематика второго дня форума будет преимущественно посвящена проблемам, связанным с переработкой и утилизацией отходов, снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты. Также 23 марта пройдет круглый стол, внимание участников которого будет сосредоточено на вопросах экологии в информационной повестке работы СМИ, и заседание Общественного совета АНО «Общественный форум „Экология“ под председательством Николая Валуева. В частности, Совет обсудит механизмы продвижения общественных инициатив и предложений по экологическому развитию России, включая совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды.

В дни работы форума откроется выставка, на которой будут представлены перспективные экологические технологии и оборудование.

Главным итогом форума станет Общественная резолюция по охране окружающей среды и экологическому развитию России, которая ежегодно объединяет инициативы и предложения участников экологической деятельности по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Этот документ направляется в Совет Федерации и профильные федеральные органы власти. В частности, в 2017 году Общественная резолюция объединила более 500 инициатив, четверть из них, по данным организаторов, уже включены в повестку федеральных органов власти.

Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером IX Международного форума „Экология“.

Форум „Экология“ проходит при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Минприроды Минстроя России , Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других профильных министерств и ведомств. Организатором мероприятия выступает Общественный совет АНО „Общественный форум „Экология“.

Ознакомиться с программой форума можно на сайте http://www.forumeco.ru/conf2018/.