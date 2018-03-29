Воробьев рассказал о предотвращении экологической катастрофы в Подмосковье

«Если сейчас сводит с ума один полигон, это «Ядрово», Волоколамск , то если бы не закрыли 24 полигона, была бы масштабная экологическая катастрофа. Был бы просто ад, потому что огромное количество мусора традиционно вывозится из Москвы и Московской области на эти полигоны», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Он добавил, что с 2013 года закрыли большинство самых грязных, самых опасных полигонов.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы предотвратить эту катастрофу», — отметил Воробьев.

Он добавил, что задача властей региона — максимально быстро, с применением всех возможных сил и средств справляться с проблемами полигонов, в частности, выбросами газа.

Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.