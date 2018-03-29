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Воробьев рассказал о предотвращении экологической катастрофы в Подмосковье
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Воробьев рассказал о предотвращении экологической катастрофы в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что закрытие 24 полигонов в Подмосковье позволило предотвратить масштабную экологическую катастрофу в регионе.
«Если сейчас сводит с ума один полигон, это «Ядрово», Волоколамск, то если бы не закрыли 24 полигона, была бы масштабная экологическая катастрофа. Был бы просто ад, потому что огромное количество мусора традиционно вывозится из Москвы и Московской области на эти полигоны», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он добавил, что с 2013 года закрыли большинство самых грязных, самых опасных полигонов.
«Мы делаем все возможное для того, чтобы предотвратить эту катастрофу», — отметил Воробьев.
Он добавил, что задача властей региона — максимально быстро, с применением всех возможных сил и средств справляться с проблемами полигонов, в частности, выбросами газа.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.
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