Ещё
Воробьев докладывает в администрацию президента по ситуации со свалками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев докладывает в администрацию президента по ситуации со свалками 

РИА Новости 3 часа назад
РИА НОВОСТИ. ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПО СИТУАЦИИ С ПОЛИГОНАМИ ТБО — ПРЕСС-СЛУЖБА
РИА Новости: последние новости
Ученые спрогнозировали сроки наступления "смертоносной жары" в США В Кавказском заповеднике провели учет зубров Утверждена новая редакция Красной книги Московской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него223
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором294
Назван возможный преемник Лаврова89
США пригрозили привлечь РФ к ответственности86
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ20
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение