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Со свалки у деревни Шолохово на полигон «Скоково» уже вывезено 400 тонн отходов
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Со свалки у деревни Шолохово на полигон «Скоково» уже вывезено 400 тонн отходов 

Портал органов государственной власти Ярославской области 3 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
С несанкционированной свалки из карьера у деревни Шолохово Даниловского района на полигон «Скоково» уже вывезено 400 тонн отходов металлургического производства. Работа ведется в ежедневном режиме начиная с 15 марта. Процесс контролируют сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
— Оперативное и качественное проведение работ особенно важно в связи с приближением паводкового сезона, — отметил исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Используем крупнотоннажные самосвалы. У Шолохова свалены промышленные отходы IV класса опасности, представляющие собой пылеобразное вещество. Его вывоз более удобен в зимний период, когда мелкие частицы смерзаются в твердую субстанцию и снижается риск распыления при транспортировке.
Первое сообщение о незаконном складировании отходов в районе деревень Попково и Шолохово поступило в феврале 2017 года. С этого момента ситуация находилась под постоянным контролем Правительства Ярославской области. Во взаимодействии с профильными федеральными структурами — Роспотребнадзором, Росприроднадзором, Россельхознадзором, Следственным комитетом — была проведена работа по установлению виновных.
Возбуждены дела об административных правонарушениях и уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Также уполномоченными органами произведен расчет вреда, причиненного почвам. Его размер составил более 27 миллионов рублей. Иски о взыскании ущерба рассматриваются в судах.
Ранее, в августе 2017 года, Правительством Ярославской области был принят комплекс мер по организации вывоза отходов в полном объеме с территории, прилегающей к деревне Попково.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Организация, причастная к загрязнению воздуха в Ярославле, привлечена к административной ответственности Начался вывоз отходов со свалки у деревни Шолохово Даниловского района на полигон «Скоково» О нарушениях в день голосования можно сообщить по телефону горячей линии Общественной палаты региона
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