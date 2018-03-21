Прекращена незаконная деятельность автозаправочной станции

Прекращена незаконная деятельность автозаправочной станцииВ ходе проверки Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры найдены нарушения на АЗС в исполнении законодательства об охране атмосферного воздуха.

«Установлено, что автозаправка «Юойл», расположенная в селе Геджух Дербентского района, производила выброс вредных веществ и оказывала негативное воздействие на атмосферный воздух. Также индивидуальный предприниматель реализовывал моторное топливо в отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ, без паспортов отходов I-IV класса опасности и иной необходимой документации», — передает пресс-служба Прокуратуры Дагестана

Нарушения не были прекращены в установленный срок, в связи с чем была прекращена эксплуатация АЗС.