Для операторов мусорных свалок могут ввести обязательное страхование

Соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина направила Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита», передает RT.

Обязательное страхование деятельности и ответственности операторов мусорных полигонов будет составлять не менее 50 млрд руб. Это необходимо, чтобы гарантировать законом компенсации пострадавшим от деятельности свалок, отмечают авторы инициативы.

"Обычно, в случае предъявления требований организация уходит в процедуру банкротства и люди, потерявшие своё здоровья из-за нарушений правил работы полигона, не получат возмещения», — сказал глава правозащитной организации Марат Аманлиев

Ранее сообщалось, что с растущими объёмами отходов в России планируют разбираться с помощью его переработки, чтобы максимально уменьшить количество мусора на полигонах. В настоящее время в России планируется ужесточить ответственность за самовольную утилизацию отходов.