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Для операторов мусорных свалок могут ввести обязательное страхование
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Для операторов мусорных свалок могут ввести обязательное страхование 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина направила Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита», передает RT.
Обязательное страхование деятельности и ответственности операторов мусорных полигонов будет составлять не менее 50 млрд руб. Это необходимо, чтобы гарантировать законом компенсации пострадавшим от деятельности свалок, отмечают авторы инициативы.
"Обычно, в случае предъявления требований организация уходит в процедуру банкротства и люди, потерявшие своё здоровья из-за нарушений правил работы полигона, не получат возмещения», — сказал глава правозащитной организации Марат Аманлиев.
Ранее сообщалось, что с растущими объёмами отходов в России планируют разбираться с помощью его переработки, чтобы максимально уменьшить количество мусора на полигонах. В настоящее время в России планируется ужесточить ответственность за самовольную утилизацию отходов.
В конце февраля стало известно, что четыре российских региона перешли на новую систему сбора мусора. Закон о раздельном сборе мусора был принят Госдумой 22 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря, и 31 декабря подписан Президентом. Закон предусматривает раздельный сбор мусора и позволяет магазинам и домохозяйствам заниматься накоплением отходов без лицензии.
Согласно экспертным оценкам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, в России насчитывается около 15 тысяч официальных свалок. Они занимают площадь, равную четырём миллионам гектаров, что сопоставимо с территорией Швейцарии и Нидерландов.
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