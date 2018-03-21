Волгоградцев призывают 24 марта на час отключить свет

Жители Волгоградской области смогут присоединиться к международной акции «Час Земли», выключив электричество 20:30 до 21:30 24 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, к мероприятию присоединятся не только простые жители по отдельности, но и целые предприятия. Все они на час отключат свет и нежизненно важные электроприборы. Таким образом волгоградцы смогут привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата и необходимости рационального использования природных ресурсов.