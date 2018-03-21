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Волгоградцев призывают 24 марта на час отключить свет
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Волгоградцев призывают 24 марта на час отключить свет 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Жители Волгоградской области смогут присоединиться к международной акции «Час Земли», выключив электричество 20:30 до 21:30 24 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, к мероприятию присоединятся не только простые жители по отдельности, но и целые предприятия. Все они на час отключат свет и нежизненно важные электроприборы. Таким образом волгоградцы смогут привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата и необходимости рационального использования природных ресурсов.
Добавим, что в рамках акции волгоградцы также смогут проголосовать на специальном сайте за раздельный сбор мусора и переработку отходов. В ответ каждому по электронной почте придет именной сертификат, подписанный директором Всемирного фонда дикой природы в России.
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