Количество выбросов вредных веществ на Среднем Урале сократилось на 20%

Снизить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, позволили соглашения между региональным правительством и промышленными предприятиями, которые составляют 90% загрязнения окружающей среды, сообщает ТАСС . Сейчас заключено 27 таких соглашений, что снизило выбросы на 20%. Также снизилось количество выбросов в водоемы и сократился объем размещения отходов.

Многие крупные предприятия также переходят на «зеленые технологии», также производится сокращение уже имеющихся отходов. За пять лет необходимо сократить более 16% всех отходов: 9 миллиардов до 7,5 млрд тонн.