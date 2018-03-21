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Количество выбросов вредных веществ на Среднем Урале сократилось на 20%
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Количество выбросов вредных веществ на Среднем Урале сократилось на 20% 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Снизить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, позволили соглашения между региональным правительством и промышленными предприятиями, которые составляют 90% загрязнения окружающей среды, сообщает ТАСС. Сейчас заключено 27 таких соглашений, что снизило выбросы на 20%. Также снизилось количество выбросов в водоемы и сократился объем размещения отходов.
Многие крупные предприятия также переходят на «зеленые технологии», также производится сокращение уже имеющихся отходов. За пять лет необходимо сократить более 16% всех отходов: 9 миллиардов до 7,5 млрд тонн.
Вместе с тем секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, которые приехал в Екатеринбург, сообщил, что 20% об общего количества источников загрязнения в стране приходится именно на УрФО, и самая тяжелая ситуация именно в Свердловской и Челябинской областях.
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