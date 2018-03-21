На юге Красноярского края золотодобытчики загрязнили реку мышьяком

В Курагинском районе Красноярского края река Чибижек оказалась загрязнена кремнием, мышьяком и фенолами, опасными для микроорганизмов, а также жизни и здоровья населения, использующих эту воду.

Выяснилось, что в этом месте ведёт незаконную деятельность золотодобывающая компания. О том, что на реке работает организация без разрешительных документов, в минприроды сообщил общественный экологический инспектор Курагинского района. Те, в скою очередь провели рейд и выяснили, что у компании нет разрешительных документов, а вода в реке загрязнена. Более того, предприятие уже привлекалось к административной ответственности, и обязано было устранить выявленные нарушения. Однако до сих пор не получила разрешительных документов и не устранила последствия. Дело передали в суд.