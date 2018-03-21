Ещё
На юге Красноярского края золотодобытчики загрязнили реку мышьяком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Красноярского края золотодобытчики загрязнили реку мышьяком 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Курагинском районе Красноярского края река Чибижек оказалась загрязнена кремнием, мышьяком и фенолами, опасными для микроорганизмов, а также жизни и здоровья населения, использующих эту воду.
Выяснилось, что в этом месте ведёт незаконную деятельность золотодобывающая компания. О том, что на реке работает организация без разрешительных документов, в минприроды сообщил общественный экологический инспектор Курагинского района. Те, в скою очередь провели рейд и выяснили, что у компании нет разрешительных документов, а вода в реке загрязнена. Более того, предприятие уже привлекалось к административной ответственности, и обязано было устранить выявленные нарушения. Однако до сих пор не получила разрешительных документов и не устранила последствия. Дело передали в суд.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае подвели итоги экологической акции среди школьников В Красноярске наркоман убил подругу и сварил её сердце Что можно и что нельзя на Страстной неделе?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию233
Как Путин поступит с Собчак после выборов535
Назван главный итог звонка Трампа Путину229
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье39
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение