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Green Alliance призывает не доводить борьбу с пластиком до абсурда
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Green Alliance призывает не доводить борьбу с пластиком до абсурда 

ИнформУпак 5 часов назад
Загрязнение окружающей среды отходами пластика на сегодняшний день является глобальной проблемой для всего человечества. Поэтому во многих странах мира инициируются самые разноплановые мероприятия, направленные на минимизацию использования пластиковой упаковки и ликвидацию уже накопленных отходов. Их поддерживают государственные организации, представители бизнеса и третьего сектора.
По мнению авторитетной британской организации Green Alliance, следует проявлять максимум осмотрительности при организации акций, призванных сократить производство пластика. В частности, переход на упаковку из «зеленого» пластика является причиной ускоренной вырубки лесов, а полный отказ от пластиковой упаковки приводит к быстрой порче продуктов питания и интенсификации сельскохозяйственного производства, наносящего вред экологии.
Среди оптимальных вариантов решения накопившихся проблем представители Green Alliance называют разработку технологий, позволяющих максимально эффективно перерабатывать пластиковые отходы и создавать принципиально новые экологичные материалы.
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