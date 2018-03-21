На российских свалках хранится 40 миллиардов тонн твердых отходов

Отечественная угольная промышленность вырабатывает 80% всех производственных отходов в стране — больше, чем любая другая отрасль. Однако отработанные материалы идут в дело — ими заполняют провалы и разрезы, кроме того, отходы угольной промышленности используются в строительстве.