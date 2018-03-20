В Госдуме торопят Минприроды с законами о чистом воздухе

Многие российские города задыхаются от вредных выбросов и угольной пыли, но предприятиям-нарушителям удаётся отделаться только штрафами. В Госдуме попробовали разобраться, почему Минприроды не принимает никаких мер для изменения ситуации.

Воздух загрязняют транспорт и неэкологичные предприятия

О необходимости охраны воздуха от загрязнений говорил президент в своём Послании Федеральному Собранию. Работа в этом направлении была начата в Год экологии и продолжится в 2018 году. На «парламентских слушаниях» 20 марта глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что чистота воздуха волнует всех без исключения граждан страны. Во многих городах 90 процентов вредного воздействия на экологию приходится на транспорт. В мегаполисах от автомобильных выбросов ежегодно преждевременно умирает столько же граждан, сколько гибнет в ДТП. Но снижения выбросов пока не происходит.

Более того — по данным Минприроды, за последние годы они увеличились на пять процентов. Для промышленных городов ещё большую опасность, чем транспорт, представляют предприятия, которые не спешат внедрять дорогостоящие экологически чистые технологии.

«Плохое качество воздуха — это прежде всего ухудшение здоровья граждан», — сказал Владимир Бурматов. Он привёл в пример город Братск Иркутской области , который уже много лет входит в чёрный список городов с самым грязным воздухом. Роспотребнадзор в 2016 году провёл опрос о наличии связи здоровья населения Братска с промышленным воздействием. Установлено, что основной вклад — более 99 процентов — в формирование неприемлемого риска возникновения заболеваний вносят два городских предприятия. По словам депутата, новая система технологического нормирования в промышленности должна гарантировать защиту здоровья граждан и окружающей среды, но при этом не тормозить промышленное развитие регионов.

Минприроды запаздывает с нормативными актами

В 2014 году был принят закон о переходе на технологическое нормирование и модернизацию предприятий. Депутаты и экологи возлагают на документ большие надежды, уже с 1 января 2019 года 300 предприятий должны начать работу по наилучшим доступным технологиям. Но к поправкам требуется принять четырнадцать подзаконных актов. До сих пор Минприроды не приняло эти документы.

Плохое качество воздуха — это прежде всего ухудшение здоровья граждан. Непонятно, кто будет находиться в списке предприятий, как будут устанавливать требования к ним. «Кроме того, возникают вопросы о соблюдении санитарно-гигиенического законодательства при переходе на наилучшие доступные технологии, нет чёткого понимания, что будет, если технологические нормативы выбросов не соответствуют требованиям», — отметил Владимир Бурматов.

Во время слушаний он спросил у представителей Минприроды, когда будут приняты документы? Замдиректора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Виктория Венчикова ответила, что в министерстве «постараются успеть», но глава думского Комитета по экологии потребовал от неё обещания, что к концу года все нормативные акты будут приняты. Это и было вписано в стенограмму слушаний.

За выбросами проследят онлайн

С 1 января 2018 года на предприятиях должны были установить специальные счётчики для онлайн-контроля за выбросами предприятий. Госдума перенесла срок реализации соответствующего закона на один год, так как требования к счётчикам не определены, не установлен даже орган власти, который должен утверждать эти критерии.

«Это ещё одно неисполненное поручение президента, — посетовал Владимир Бурматов. — Десять поручений, данных в рамках Года экологии по итогам Госсовета, не были выполнены Министерством природы и рядом других ведомств». Не выполнено и поручение об увязке счётчиков с программами модернизации предприятий. Соответствующий законопроект сейчас находится в Правительстве и в ближайшее время может быть внесён в Госдуму.

В Госдуме ждут от Минприроды конкретных решений. «Пока ситуация не меняется — то ли Минприроды саботирует принятие решения, то ли не может найти общий язык с другими ведомствами», — подчеркнул Владимир Бурматов.

Жителей Находки нужно спасать от угольной пыли

В некоторых российских городах нет необходимости фиксировать уровень загрязнений — всё видно невооружённым глазом. Ряд городов Приморья страдают от угольной пыли, которая идёт от стивидорных компаний, занимающихся разгрузкой и погрузкой угля, не соблюдая экологические требования. На эту проблему обратил внимание член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Виктор Пинский

Если проблему решить для Находки, она решится для Ванино Мурманска и других населённых пунктов, где ведётся перевалка угля в портах. По его словам, в Находке экологическая катастрофа. «Это то, что случилось всего за несколько лет с прекрасным, зелёным, самым чистым в Приморье морским городом, — сказал депутат. — За последний год ситуация только усугубилась, прежде всего из-за того, что объёмы угля, которые идут через порт в городе, постоянно растут. И они будут расти, потому что увеличивается спрос на российский уголь в Азии».

Виктор Пинский обратил внимание, что местные чиновники, в обязанности которых входит защита экологии, не предпринимают никаких мер. Ситуацию не изменило даже прямое указание президента. При этом предприятия, которые загрязняют экологию, платят мизерные штрафы — 20-30 тысяч рублей. «Если проблему решить для Находки, она решится для Ванино, Мурманска и других населённых пунктов, где ведётся перевалка угля в портах», — уверен депутат.