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Южный Урал может стать пилотным регионом для нового экологического закона
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Южный Урал может стать пилотным регионом для нового экологического закона 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинская область может стать пилотным регионом для нового федерального закона, который Министерство природных ресурсов и экологии внесло 20 марта на рассмотрение в Госдуму.
Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с предложением кардинально изменить систему мониторинга и контроля качества окружающей среды. Предложения Бориса Дубровского были учтены при разработке законопроекта.
Новый закон предусматривает создание сводного тома предельно допустимых выбросов, в котором будет учитываться загрязнения от промышленных предприятий и транспорта. На основе этих данных планируется устанавливать квоты для заводов. По инициативе губернатора Бориса Дубровского пилотной территорией для реализации новой системы контроля состояния окружающей среды станет Южный Урал,
Напомним, именно глава Челябинской области возглавил рабочую группу по подготовке доклада «Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений» Госсовета 2016 года, а также стал основным докладчиком на самом экологическом Госсовете. Именно тогда прозвучали предложения о том, что надо менять систему управления качеством атмосферного воздуха.
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