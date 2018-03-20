Южный Урал может стать пилотным регионом для нового экологического закона

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с предложением кардинально изменить систему мониторинга и контроля качества окружающей среды. Предложения Бориса Дубровского были учтены при разработке законопроекта.

Новый закон предусматривает создание сводного тома предельно допустимых выбросов, в котором будет учитываться загрязнения от промышленных предприятий и транспорта. На основе этих данных планируется устанавливать квоты для заводов. По инициативе губернатора Бориса Дубровского пилотной территорией для реализации новой системы контроля состояния окружающей среды станет Южный Урал,