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Ртутное загрязнение устранили в петербургском аэропорту «Пулково»
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Ртутное загрязнение устранили в петербургском аэропорту «Пулково» 

360tv.ru 2 часа назад
В общей сложности было собрано 0,2 килограмма ртутьсодержащих отходов. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Причины загрязнения не сообщаются. По данным издания, комитет получил 278 обращений граждан по вопросам экологической безопасности. Всего на утилизацию вывезли более 28,9 килограмма опасных отходов, в том числе 16 люминесцентных ламп. Также провели уборку мусора в акватории водных объектов города. В общей сложности удалось собрать 15 кубометров отходов.
По данным издания, специалисты ГУП «ПИЛАРН» проверили ледовую обстановку на Неве и собрали 1190 килограмм нефтеводяной смеси в акватории Обводного канала в районе
Ново-Каменного
моста. В ведомстве добавили, что по делам об административных правонарушениях было вынесено 23 постановления и выписаны штрафы на сумму 217 тысяч рублей.
В Московской области началась подготовка к паводку. В Дубне коммунальщики очищают сточные канавы и ливневки от мусора и загрязнений. В этом регионе крайний срок подготовки к паводку — 10 апреля.
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