Ртутное загрязнение устранили в петербургском аэропорту «Пулково»

В общей сложности было собрано 0,2 килограмма ртутьсодержащих отходов. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Причины загрязнения не сообщаются. По данным издания, комитет получил 278 обращений граждан по вопросам экологической безопасности. Всего на утилизацию вывезли более 28,9 килограмма опасных отходов, в том числе 16 люминесцентных ламп. Также провели уборку мусора в акватории водных объектов города. В общей сложности удалось собрать 15 кубометров отходов.

По данным издания, специалисты ГУП «ПИЛАРН» проверили ледовую обстановку на Неве и собрали 1190 килограмм нефтеводяной смеси в акватории Обводного канала в районе

Ново-Каменного

моста. В ведомстве добавили, что по делам об административных правонарушениях было вынесено 23 постановления и выписаны штрафы на сумму 217 тысяч рублей.